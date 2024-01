Nachruf in Düsseldorf Gerresheim trauert um Otfried Reichmann

Der Förderkreis Industrie Kultur Düsseldorf trauert um sein Ehrenmitglied Otfried Reichmann, der am Montag verstorben ist. Doch nicht nur innerhalb dieses Zirkels an geschichtsbewussten Gerresheimern galt der 1936 geborene ausgebildete Starkstromelektriker als ausgewiesener Fachmann, im gesamten Stadtteil war Reichmann bekannt als das „Gedächtnis der Gerresheimer Glashütte“. Er besaß eine große und einzigartige Sammlung an Dokumenten und Einzelstücken aus mehr als 140 Jahren des 2005 geschlossenen Werks an der Heyestraße, in dem er 30 Jahre lang gearbeitet hatte. 1992 schied er aus dem aktiven Dienst aus. Als Projektleiter Elektrotechnik „hätte ich im Notfall jederzeit das gesamte Werk stilllegen dürfen“, beschrieb Reichmann seinen Job.