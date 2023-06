Wohnungsbau Gerresheim Aus Flüchtlingsheim werden neue Wohnungen

Dort wurde 2019 das alte Gebäude, welches unter anderem auch als Flüchtlingslager gedient hat, abgerissen. Jetzt ist an dieser Stelle kein neues Flüchtlingsheim geplant, sondern Sozialwohnungen. Die Bauarbeiter arbeiten bereits an dem Fundament der zwei viergeschossigen Bauten mit Mansarddächern. Ein dritter dreigeschossiger Bau mit Flachdach soll die Gebäude verbinden. Die Bauarbeiten sollen nächstes Jahr fertig sein, so der Pressesprecher der SWD, Roman von der Wiesche. Neue Mieter können dann bereits im Herbst 2024 in die 61 Wohnungen einziehen.