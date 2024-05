Historische Gebäude in Düsseldorf Untere Kapelle des Gerresheimer Friedhofs nach Sanierung wiedereröffnet

Altersbedingt wies die Kapelle erhebliche Feuchtigkeits- sowie Tragwerksschäden im Untergeschoss auf, die sich bis in das Erdgeschoss erstreckten und von denen auch die Fassade betroffen war. „Im Rahmen der Sanierungsarbeiten wurden nicht nur die Schäden am Gebäude behoben, sondern auch die Themen Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit weiterverfolgt. Durch verschiedene Maßnahmen wie zum Beispiel den Austausch der Heizungsanlage und den Einbau einer modernen und effizienten Kühlzelle sowie der Umrüstung auf LED-Beleuchtung ergibt sich insgesamt ein Einsparpotential von rund elf Tonnen Kohlenstoffdioxid jährlich“, betont Schneider. Durch den neugestalteten Außenbereich und die Verlagerung der Hauptnutzung in das Erdgeschoss wird den Besuchern der Kapelle zudem nun ein barrierefreier Zugang ermöglicht.