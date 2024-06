Immobilien in Düsseldorf Kann man in Gerresheim ein Haus unter einer Million Euro kaufen?

Britta Neumann bringt ihr Familienleben in Gerresheim mit einem Wort auf den Punkt: „Bullerbü“. Dabei wohnt die 40-Jährige eben nicht in einem schwedischen Dorf, sondern in einem Düsseldorfer Stadtteil – der wegen der Glashütte einst als Industriestandort weltbekannt war. „Aber wo wir wohnen“, sagt Neumann, „fühlt es sich an wie in einem idyllischen Dorf.“