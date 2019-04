Feuer im Dachgeschoss : Frau bei Wohnungsbrand in Gerresheim schwer verletzt

Düsseldorf In Gerresheim hat am Mittwochabend eine Dachgeschosswohnung gebrannt. Eine Frau wurde dabei schwer verletzt und in eine Spezialklinik gebracht.

Bei dem Brand in einer Dachgeschosswohnung in Gerresheim am Mittwochabend hat eine Frau schwere Brandverletzungen erlitten. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde sie in eine Duisburger Spezialklinik gebracht. Das teilten Polizei und Feuerwehr am Mittwochabend mit.

Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in die Nacht. Ein Übergreifen auf andere Wohnungen oder Gebäude konnte verhindert werden. Die Ursache für das Feuer blieb zunächst unklar.

