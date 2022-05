Düsseldorf-Gerresheim​: Flanieren auf der Kunstmeile​

Gerresheim. Ob Malerei, Design und Fotografie – die Künstler der Kunstmeile in Düsseldorf-Gerresheim zeigten ihr ganzes Können. Die Veranstaltung fand nun brereits zum 16. Mal statt.

Sonderausstellung In Erinnerung an die kürzlich verstorbene Gründerin von „Haltepunkt Düsseldorf-Gerresheim e. V.“ Dorothee Büsse zeigt die Galerie „Fünfzehnwochen“ am Apostelplatz ab dem 20. Mai eine Sonderausstellung mit ihren Werken. Vernissage: 20. Mai, 16 bis 20 Uhr.

Vorab hatten sich die Beteiligten am Freitagabend in der Stadtteilbücherei zusammengefunden, um sich noch einmal auszutauschen, Neulinge in der Runde willkommen zu heißen und der erst kürzlich verstorbenen Dorothee Büsse, Gründerin von Haltepunkt Düsseldorf-Gerresheim e. V., zu gedenken. Die Werke der erst 56-jährigen sollen am 20. Mai in einer Einzelausstellung bei „Fünfzehnwochen“ am Apostelplatz gezeigt werden. Bis zum letzten Moment wurde noch gehängt, umgehängt, dekoriert und neu dekoriert. Es sollte alles passen am großen Tag.