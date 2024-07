Sperrung in Düsseldorf-Gerresheim Stadt hat Ampelschaltung an Baustelle optimiert

Zweiter Vorschlag von Bremer: die Ampelphase an der Kreuzung Torfbruchstraße/Dreherstraße während der Sperrung so zu verändern, dass mehr Autofahrer in Richtung Gerresheim abbiegen können. Tatsächlich hat die Stadt hier bereits regiert und schon am 10. Juli ein Programm mit verlängerter Freigabezeit für die Abbieger in Richtung Gerresheim geschaltet. „Die Stadt wird dort weiterhin den Verkehr beobachten und erforderlichenfalls durch die Schaltung entsprechender Programme den Abfluss an dieser Kreuzung weiter optimieren“, erklärt der Sprecher.