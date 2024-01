Mörig war Zahnarzt von Kabarettist Pispers „Hätte ich auch nur den Hauch eines Verdachts gehabt“

Pispers war mehrere Jahrzehnte als links-intellektueller Kabarettist sehr erfolgreich, inzwischen hat der 66-Jährige der Bühne den Rücken gekehrt und sich in Oberkassel in sein Privatleben zurückgezogen. Auf RP-Anfrage erklärt Pispers: „Herr Mörig war mein Zahnarzt in Düsseldorf. Das gemeinsame Abendessen mit ihm und Sahra Wagenknecht kann ich bestätigen. Hätte ich auch nur den Hauch eines Verdachts gehabt, dass er sich in rechtsextremen beziehungsweise völkischen Kreisen bewegt, wäre ich weder sein Patient geworden, noch hätte ich anderweitig mit ihm verkehrt. Mehr ist aus meiner Sicht zu dem Thema nicht zu sagen.“