Trotz Sorge vor Corona-Infektionen : Gericht kippt Alkoholverbot in der Altstadt bei Bundesligaspielen

Düsseldorf Kneipen, Kioske und Supermärkte dürfen in der Altstadt wieder zu jeder Zeit alkoholische Getränke zum Mitnehmen verkaufen. Das Verbot hatte dem Schutz vor Corona gedient. Kontrollieren die Behörden jetzt stärker das Abstandsgebot?

Die Stadt Düsseldorf ist mit dem Verbot des Außer-Haus-Verkaufs von Alkohol in der Altstadt gescheitert. Das Verwaltungsgericht erklärte es für nicht zulässig, dass Kneipen, Kioske und Supermärkte neuerdings ab 18 Uhr keine alkoholischen Getränke mehr für den Verzehr außer Haus verkaufen dürfen. Am Wochenende gilt das am 14. Mai erlassene Verbot sogar schon ab 15 Uhr – mit Blick auf die Übertragung der Bundesliga-Spiele.

Die Handelskette Rewe hatte aber nun Erfolg mit ihrem Antrag gegen das Verkaufsverbot. Dabei bestätigte das Verwaltungsgericht sogar die Sorge der Stadtverwaltung, dass mehr Menschen in die Altstadt strömen könnten, als in die Kneipen passen – und sich am Ende das Abstandsgebot nicht mehr einhalten lässt. Die Richter fanden den Eingriff in das Geschäft der Händler aber unverhältnismäßig. Sie fordern andere Maßnahmen. So soll das Ordnungsamt zunächst – unterstützt von der Polizei – die Einhaltung der vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen gegen Corona kontrollieren, etwa das Abstandsgebot. Wenn sich die Verstöße auf diese Weise nicht eindämmen lassen, könnte die Stadt eine Sperrzone in der Altstadt erlassen. Erst als letztes Mittel könnte aus Sicht der Richter das Alkoholverbot folgen.