Bürger hatten geklagt : Allgemeine Maskenpflicht in Düsseldorf ist rechtswidrig

Allgemeine Maskenpflicht in Düsseldorf ist rechtswidrig

Düsseldorf DIe allgemeine Maskenpflicht in Düsseldorf ist rechtswidrig. Das hat das Verwaltungsgericht am Montag entschieden. Mehrere Bürger hatten geklagt.

Die Allgemeinverfügung der Stadt Düsseldorf zu einer gesamtstädtischen Pflicht zum Tragen von Alltagsmasken ist rechtswidrig. Das hat die 26. Kammer des Verwaltungsgerichts Düsseldorf am Montag entschieden und damit dem gegen die Stadt Düsseldorf gerichteten Antrag eines Düsseldorfer Bürgers im Eilverfahren entsprochen.

Als Begründung führte das Gericht an, für den Bürger sei aus dem Text der Verfügung nicht eindeutig erkennbar, wo und wann er der Maskenpflicht unterliege. Der Beschluss gilt laut Gericht nur für den Antragsteller. „Alle anderen Personen, die sich in Düsseldorf bewegen, müssen die Allgemeinverfügung beachten“, heißt es in der Mitteilung des Gerichts.