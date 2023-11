100 Gäste kamen Jubiläum im Gerhart-Hauptmann-Haus: Krieg und Vertreibung sind von bedrückender Aktualität

Flucht, Vertreibung, der Verlust von Heimat, von Sicherheit und von Geborgenheit: Viele Deutsche waren davon nach dem Krieg betroffen, viele Ukrainer sind es, seit das Land vor gut anderthalb Jahren von Russland überfallen wurde. Und seit dem 7. Oktober fürchten auch Juden in Deutschland und Israelis in ihrem von Terroristen attackierten Land um ihre jeweilige Heimat. Diese Aktualität prägte die Reden bei einem doppelten Geburtstag, der am Mittwoch in der Stadtmitte gefeiert wurde: die Gründung des heutigen Landesbeirates für Vertriebenen-, Flüchtlings- und Spätaussiedlerfragen vor 75 Jahren und die Eröffnung des Gerhart-Hauptmann-Hauses vor 60 Jahren.