Forschung in Düsseldorf Wenn das Herz schlapp macht

Fortschritte aber seien nicht nur in der Diagnose, sondern auch in der Therapie spürbar. Bisher war es in der Regel üblich, bei einer Verengung der Gefäße Stents zu setzen, also kleine Implantate, die die Herzkranzgefäße offen halten, damit genügend Blut fließen kann. „Heute muss man sagen, dass Stents überschätzt wurden“, so Gerd Heusch, Professor am Essener Uniklinikum und viele Jahre wissenschaftlicher Leiter des Westdeutschen Herz- und Gefäßzentrums. Er zitiert Studien, wonach bei Patienten mit einer chronischen Erkrankung (sofern nicht ein Hauptgefäß betroffen ist) eine Behandlung mit Medikamenten genauso wirksam und die Überlebenschance genauso groß seien wie durch Stents. Außerdem blieben bei 30 Prozent der Patienten auch nach einem Stent-Einsatz Beschwerden wie Brustschmerzen und Kurzatmigkeit.