„Das ist eine Unverschämtheit“ Gläubiger der Gerchgroup protestieren gegen CEO Mathias Düsterdick

„Ich habe keine Fehler gemacht“: Diese Haltung von Gerchgroup-Chef Mathias Düsterdick, dargestellt in einem Interview mit unserer Redaktion Mitte November, provoziert die Gläubiger des Immobilien-Entwicklers. „Wie kann man eine Mega-Insolvenz bauen und dann so etwas sagen?“ Diese Frage stellt ein Mann aus dem Kreis von Geldgebern, die den Bau des Prestige-Projektes „Laurenz-Carré“ am Kölner Dom mitfinanziert haben. Und dann lässt er Zahlen sprechen.