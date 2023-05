George Clooney bei Charity-Gala „Ich liebe Düsseldorf“

Er war der Top-Star, den am Mittwochabend alle freudig am roten Teppich erwarteten: Hollywood-Star George Clooney. Lächelnd und smart präsentierte sich der 62-Jährige vor einer Eventhalle im Süden der Stadt und plauderte lässig über Privates. „Meine Frau ist in Frankreich bei den Kindern“, sagte er. Als er vor zehn Jahren in der Landeshauptstadt war, da ließ er sich nicht nur in Solingen die Knie operieren. „Da haben wir uns hier bei einem Juwelier unsere Eheringe gekauft. Ich liebe Düsseldorf, es ist eine wunderbare Stadt.“ Der Menschenrechtsaktivist meinte weiter: „Es ist eine herausfordernde Zeit, in der wir leben. Jeder Einzelne muss sein Bestes geben.“ Clooney ist übrigens alle paar Jahre in Düsseldorf, wie er sagte.