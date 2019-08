Online-Shop aus Düsseldorf : Schlaraffenland per Post

Genusshandwerker Hans-Georg Pestka verkauft Leckereien aus Nah und Fern. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Dieses Business weckt Appetit: Ein Düsseldorfer gründete die „Genusshandwerker“ und vermarktet Köstlichkeiten im Online-Shop.

Von Ute Rasch

Alle reden übers Essen. Das Thema ist bestes Futter für kontroverse Tischgespräche. Bio-Lebensmittel finden alle gut. Theoretisch. Aber wenn es Schweinekotelett beim Discounter zum Dumpingpreis gibt, greifen viele eben doch zu: Preis schlägt Erkenntnis. Wer ist dagegen schon bereit, für Lebensmittel in Spitzenqualität auch wirklich Geld auszugeben? Die Frage führt direkt nach Flingern, zu einem Unternehmen mit dem appetitanregenden Namen „Genusshandwerker“. Dahinter verbirgt sich ein Schlaraffenland per Post.

Am Anfang stand ein Anspruch: Nur das Beste ist gut genug. Produkte von der Stange haben bei ihm keine Chance. Dafür reist Hans-Georg Pestka durch halb Europa, immer auf der Suche nach dem besonderen Gaumenerlebnis und nach Menschen, die „guten Geschmack“ neu buchstabieren. Wie Maria, die Frau mit den Schweinen. Aber nicht irgendwelchen. Maria Büning züchtet mit ihrem Mann auf einem Gutshof im Münsterland „Bunte Bentheimer“, eine alte Schweinerasse, die vom Aussterben bedroht war – mit Schlappohren, dunklen Flecken im Fell und einer von Feinschmeckern gerühmten Fleischqualität. Pestka schätzt Marias Kompromisslosigkeit, „sie könnte viel mehr produzieren, aber sie vergrößert den Hof nicht, züchtet nicht mehr Tiere, auch wenn das zur Folge hat, dass es eben nicht immer alles gleichzeitig gibt“. Heute zählt die Bio-Bäuerin zu über 60 „Genusshandwerkern“, deren Produkte Pestka in seinem Online-Handel anbietet.

Vor elf Jahren hat er sein geschmackvolles Business gegründet, versteht sich als Mittler für kleine, spezielle Anbieter. Er kennt sie alle persönlich, hat ihre Produkte probiert, stellt viele von ihnen mit Porträts auf seiner Webseite vor: die bretonischen Fischer, die mit kleinen Booten aufs Meer fahren, den Bauern, der in Süditalien Tomaten der Sorte San Marzano („die Aromakönigin“) und nichts anderes anbaut, das junge Paar, das in den Pyrenäen die Zutaten für feine Pasteten mischt, den Familienbetrieb auf der Schwäbischen Alb, der aus Birnen (und nach der Champagner-Methode) einen feinen Schaumwein produziert und den Metzger vom Kaiserstuhl, für dessen Würste Kenner weit fahren. „Manche hatten früher ganz andere Berufe, sind leidenschaftliche Quereinsteiger. Aber sie hatten es nicht leicht, Kunden zu finden“, so Pestka.

Andererseits wusste er als ambitionierter Hobbykoch, dass es für Genussmenschen nicht so einfach ist, an Lebensmittel in Topqualität zu kommen. Deshalb gründete er schließlich seinen digitalen Feinkostladen. Das Prinzip: Kunden können ihren Online-Warenkorb bis Sonntagabend füllen. Montagmorgens ab 5 Uhr gibt Pestka alle Bestellungen an seine Produzenten weiter, „zu diesem Zeitpunkt schwimmt der Fisch noch im Meer, laufen Marias Schweine noch über die Weide“. Alle Produkte werden dann nach Düsseldorf geschickt, in seinem Lager jeweils donnerstags verpackt und freitags bis 12 Uhr zum Kunden transportiert.

„Als wir uns an eine Neukonzeption unserer Verpackung machten, war schnell klar, dass wir nicht nur auf Styroporboxen verzichten wollten, sondern auch eine Alternative für Einweg-Kühlakkus suchten.“ Die Lösung fand er nur 16 Kilometer entfernt: mit der Bergischen Waldquelle, ein stilles Mineralwasser aus Haan. Die Produzenten liefern „Datt joode Water“ eingefroren, diese Kühlelemente schützen die Waren der Genusshandwerker während des Transports – und können anschließend ausgetrunken werden.