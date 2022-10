Ausstellung im Aquazoo : Gender-Debatte bei Enten und Seepferdchen

Bei Seepferdchen werden die Männchen trächtig. Foto: Aquazoo Löbbecke Museum/Philipp Schroeder

Düsseldorf Von spontanem Geschlechterwechsel und der Frage, was eigentlich „normal“ ist: Im Düsseldorfer Aquazoo startet am 29. Oktober die neue Sonderausstellung „Sex and Gender".

Sex, Gender und die Debatte um die geschlechtliche Identität: Eines der meistdiskutierten Themen unserer Zeit greift der Aquazoo jetzt mit einer neuen Sonderausstellung auf, die das Thema mit Blick auf das Tierreich beleuchtet. Vom 29. Oktober bis zum 2. April 2023 läuft die Schau „Sex and Gender: Diverse Geschichten aus der Natur" und greift alle möglichen Aspekte auf, vom spontanen Geschlechtswechsel bis zu Männchen, die trächtig werden – wie die Seepferdchen.

„Es ist eines jener Themen, das die Gemüter seit Jahren erhitzt: das Geschlecht“, heißt es denn auch in der Ankündigung der Ausstellung. Noch immer gebe es zu dem Thema für viele Menschen offene Fragen: Gibt es wirklich mehr als zwei Geschlechter? Was ist dran am "dritten Geschlecht"? Was ist "normal"? Was ist "natürlich"?

Die Sonderausstellung lenkt den Blick auf die Tierwelt, in der es viele dieser Themen ebenfalls gibt. Bei Mandarinenten sind Männchen und Weibchen sehr eindeutig unterscheidbar, bei anderen Tieren ist das anders. Angeborene Zweigeschlechtlichkeit werde dabei ebenso behandelt wie „halbseitig männliche und halbseitig weibliche Individuen und auch Weibchen, die gleich ganz ohne Partner auskommen“. Die Ausstellung zeige, wie sich Geschlechter bei Tieren unterscheiden, und erkläre, warum es sie gibt.