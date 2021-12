Das Fachmarktcenter in Flingern-Süd wird abgerissen : Bürger arbeiten mit an der Zukunft des B8-Centers

Das B8-Center soll abgerissen werden. Foto: nika

Düsseldorf In einer Entwurfswerkstatt, die wegen der Pandemie digital stattfand, ging es um Anregungen zu den drei vorhandenen Entwürfen. Die werden von den Planern noch einmal eingearbeitet. Anfang 2022 sollen die Planungen nochmal öffentlich diskutiert werden.

(rö) Auf dem Areal des heutigen B8-Centers an der Werdender/Ecke Kettwiger Straße soll ein „lebendiges, gemischt genutztes Stadtquartier“ entstehen. Dafür sollen Bürger und Bürgerinnen, das Stadtplanungsamt, die Bauherrin und die Planer und Planerinnen gemeinsam die Gestaltung des neuen Quartiers entwickeln. Der Leverkusener Immobilienentwickler und Eigentümer des Fachmarktzentrums B8- Center, die Cube Real Estate hatte nun zur dritten Runde des Planverfahrens GemeinschaftsWerk Flingern eingeladen. Wegen der Pandemie fand die zweitägige „Entwurfswerkstatt“ digital vor kurzem an einem Wochenende statt. Rund 60 Menschen waren der Einladung gefolgt, heißt es in einer Pressemitteilung der Eigentümerin. Mehr als fünf Stunden diskutierten und planten die Anwesenden drei erste Ideen der Büros MVRDV, LOLA Landscape Architects und Planersocietät Dortmund.

Alle Ansätze vereinen, dass sie unterschiedliche Nutzungsarten von Wohnen und Gewerbe und viel Freiraum zulassen. Die Teilnehmer erörterten noch einmal aus ihrer Sicht zentrale Aspekte der Neugestaltung des Quartiers. Darunter finden sich beispielsweise Wünsche nach einer abwechslungsreichen Nutzungsmischung, vielfältigen Grünflächen oder einem hohen Nachhaltigkeitsstandard.

Der Entwurfswerkstatt waren schon zwei Veranstaltungen voraus gegangen: Ein „Kommunalcafé“ am 8. Oktober zum Kennenlernen aller Akteure und dem ersten inhaltlichen Austausch. In der „Kids Werkstatt“ am 30. Oktober konnten Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 16 Jahren ihre Vorstellungen von der Zukunft des B8-Centers einbringen und in der digitalen Planungswerkstatt selbst vorstellen.

Das Planungsteam habe die Informationen und Eindrücke aus diesen beiden Veranstaltungen in seine Analysen und einfließen lassen, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Live konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der Entwurfswerkstatt mit dem Planungsteam die drei städtebaulichen Modelle bearbeiten. An allen drei Modellen wurde auf- und abgebaut, an- und umgebaut und kreative städtebauliche Ideen umgesetzt.

Tilman Gartmeier, Gründer und Vorsitzender der Geschäftsführung der Cube Real Estate, sagt: „Die digitale Entwurfswerkstatt ist ein Höhepunkt des Beteiligungsverfahrens. Damit sind wir dem Ziel, auf dem B8-Center-Areal ein lebendiges und attraktives Stadtquartier mit hohem architektonischen Anspruch zu schaffen, einen großen Schritt nähergekommen.“ Thore Marenbach, Geschäftsführer der Cube Land Development und Projektverantwortlicher für dieses Vorhaben bei der Cube Real Estate, ergänzt: „Wir freuen uns über die rege Teilnahme an der Entwurfswerkstatt. Die Entwürfe wurden mit großer Leidenschaft und auf hohem Niveau diskutiert. Das Planungsteam hat eine große Aufgabe vor sich und wir sind auf die konkretisierten Konzepte gespannt.“