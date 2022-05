Auftaktveranstaltung in Düsseldorf : Uniklinik-Mitarbeiter und Kita-Fachkräfte streiken gemeinsam

Zu der Kundgebung zum Streikauftakt am Moorenplatz kamen laut verdi-Geschäftsführerin im Bezirk Düssel-Rhein-Wupper rund 700 Menschen. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Zwei Demonstrationen und eine Kundgebung läuteten am Mittwoch den Streik der Mitarbeiter der Unikliniken in NRW ein. Gemeinsam mit Beschäftigten von Kitas und Ganztagsschulen forderten sie Bewegung im Tarifstreit.

Rund 700 Teilnehmer waren laut Stephanie Peifer, Geschäftsführerin im Verdi-Bezirk Düssel-Rhein-Wupper, dabei, als am Mittwochmorgen der Streik in Kitas und Unikliniken in die nächste Runde ging. Schon am frühen Morgen trafen sich die Mitarbeiter der Uniklink Düsseldorf zur Demonstration auf dem Krankenhausgelände. Sie zogen dann zum Moorenplatz gegenüber des Geländes, wo sie von Beschäftigten der städtischen Kitas und im Offenen Ganztag empfangen wurden. Nach einer gemeinsamen Kundgebung wurde das Streikzelt der Beschäftigten damit eröffnet, dass ein Richtkranz dort angebracht wurde. Die Beschäftigten aus dem Sozial- und Erziehungsdienst traten dann ihre Demonstration in Richtung Zakk an.

Von den 101 städtischen Kindertagesstätten waren laut Mitteilung der Stadt vier geschlossen, 29 Kitas sowie zwei Einrichtungen im OGS-Bereich boten einen eingeschränkten Dienst an. Insgesamt seien laut Verdi in Düsseldorf rund 500 der 2248 Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst dem Streikaufruf gefolgt.

Es war vor allem die Solidarität und Einigkeit beider Berufsgruppen, die bei der Kundgebung betont wurde. So zeigte sich Silke Steingräber, selbst ehemals Erzieherin und heute Teil der Düsseldorfer Stadtverwaltung „im Namen aller städtischen Beschäftigten aus Kitas und dem Offenen Ganztag“ begeistert davon, wie viele Menschen dem Aufruf zum Streik gefolgt seien. „Wir sitzen im selben Boot. Schon vor der Pandemie waren die Defizite deutlich sichtbar, aber währenddessen hat sich die Situation nur zugespitzt.“ Und das bemerkten immer mehr Menschen, die ihre Kinder gut betreut wissen wollen oder selbst Pflegepatienten würden. „Es macht mich wütend, dass von den Arbeitgebern und der Politik immer nur warme Worte kommen. Wir brauchen finanzielle Anerkennung und bessere Arbeitsbedingungen, auch um wieder mehr Nachwuchs für diese Berufe gewinnen zu können“, sagte Steingräber.

In ihrer Rede bei der Kundgebung betonte auch Peifer, dass es viele Parallelen zwischen den beiden Berufsgruppen gebe. „Nicht zuletzt verbindet uns, dass in den Berufen überwiegend Frauen beschäftigt sind. Dass diese Berufe immer noch schlechter bezahlt sind als andere, dagegen kämpfen wir“, sagte sie. Auch sei in beiden Berufsgruppen ein Schwund an Mitarbeitenden zu verzeichnen. „Menschen verlassen unsere Berufe oder ergreifen sie gar nicht mehr erst. Es muss Geld ins System, um das zu ändern.“

Außerdem betreffe der Streik viele verschiedene Berufsgruppen. Neben Pflegekräften und dem Sozial- und Erziehungsdienst seien auch Beschäftigte aus Küche, Wäscherei und Ausbildung vor Ort. „Bei allen Unterschieden verbindet uns doch, dass wir aus den systemrelevanten Bereichen kommen. Wir wurden beklatscht, bejubelt und dann mit einem Handschlag bedient. Wir brauchen bessere Arbeitsbedingungen.“