Evangelische Gemeinde in Düsseldorf Gemeinde will mit Projekten das Miteinander fördern

Die Motive der Menschen, die sich in den Workshop einbringen wollen, sind unterschiedlich. „Mich hat es beruflich nach Krefeld verschlagen, doch ich werde alsbald in diese Nachbarschaft umziehen, und da dachte ich, dies sei eine gute Gelegenheit, um Leute kennenzulernen, auch um gemeinsame Aktivitäten zu entwickeln“, sagte Georg Behrendt. „Ich bin auf der Suche nach neuen Impulsen und möchte mich gern in Projekte einbringen, denn kirchliches Engagement ist für mich auch immer ein politisches“, sagte Monika Albrecht-Witzel, die sich auch von ihrer Kirche eine klare Kante wünscht, wie sie jüngst der katholische Bischof Georg Bätzing hinsichtlich der Unvereinbarkeit von Christsein und rechtsextremen Ideologien äußerte. „Die demografische Entwicklung stellt den Staat vor Probleme, die er nicht alle wird lösen können, und deshalb ist Selbsthilfe in Form guter Nachbarschaft, im optimalen Fall in Form einer sorgenden Gemeinschaft, gefragt“, sagte Günter Friedeler, der allen fitten Rentnern ans Herz legte, sich aktiv sozial einzubringen.