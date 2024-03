Erst Einbruch, dann Sprengung Geldautomat in Düsseldorfer Uni-Bibliothek gesprengt

In der Universitätsbibliothek in Düsseldorf haben Unbekannte in der Nacht zum Montag einen Geldautomaten gesprengt. Die Polizei gehe davon aus, dass der oder die Täter dabei Beute gemacht haben, sagte ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen. Wie viel Bargeld sie entwendet haben, sei bisher allerdings nicht bekannt.