Theodor-Heuss-Brücke in Düsseldorf Geländer an Brückenabfahrt wird nach Unfall erhöht

Im März solle es dann damit losgehen, wenn der Ausschuss vorher grünes Licht gibt. Die Kosten sollen in der Beschlussvorlage genannt werden. Preiswert wird das allerdings wohl nicht: Alleine für die Spindelabfahrt sollen laut Ausschreibung 385 Meter „Aufsatzgeländer“ geliefert und befestigt werden. Wann es mit den anderen Brücken weitergeht, ist derzeit noch unklar. Zurzeit gebe es eine „Aktualisierung des vorliegenden Handlungskonzeptes“, sagt der Stadtsprecher. Die Oberkasseler Brücke zum Beispiel soll ohnehin wegen neuer Radwege in Zukunft komplett umgestaltet werden. Führen diese nicht mehr am Geländer entlang, müsste es theoretisch nicht auf 1,30 Meter erhöht werden.