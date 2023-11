Tierheim Düsseldorf Geköpfte Hündin in Lichtenbroich – Peta bietet 1000 Euro Belohnung

Ende Oktober 2022 war ein weiterer Hundekadaver im öffentlichen Raum entdeckt worden: Passanten fanden den Körper des weißen Rüden in eine Sporttasche gezwängt an der Ecke Binterim-/Karolingerstraße in Bilk an der Böschung der Düssel. Der Kadaver wurde zur Untersuchung ins Veterinäruntersuchungsamt nach Krefeld gebracht, da ein Verstoß etwa gegen das Tierschutzgesetz nicht ausgeschlossen werden konnte.