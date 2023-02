Jobs und freie Stellen In welchen Berufen verdient man in Düsseldorf am meisten?

Die teuerste Stadt am Rhein, das ist Düsseldorf – zumindest gemessen an der Miete pro Quadratmeter (14,89 Euro, Stand 4. Quartal 2022). Wer dort leben möchte, muss entsprechend verdienen. Mit einem Durchschnittsgehalt von 4198 Euro liegt die Landeshauptstadt immerhin auf Platz 18 in Deutschland. Wir haben uns die Statistiken der Agentur für Arbeit angesehen und geben einen Überblick, in welchen Berufen der Verdienst besonders hoch ist und wo noch Stellen frei sind.