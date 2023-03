Hohe Kosten fürs Anwohnerparken Gegenwind für das Parkraumkonzept aus den Stadtteilen

Das Strategiepapier der Stadt zum zukünftigen Parkraummanagement hat die Bezirksvertretungen zur Anhörung erreicht – und dort wurden die Pläne, die in der vergangenen Woche zunächst im Ordnungs- und Verkehrsausschuss vorgestellt worden sind, auch durchaus kritisch gesehen. In den Bezirksvertretungen 2 und 3 wurde jeweils fast zwei Stunden über das Konzept debattiert. Die Stadtbezirke 2 und 3 sind von dem Strategiepapier besonders betroffen, denn nach einem politischen Beschluss – der Rat entscheidet in seiner Sitzung am 17. Mai – will die Stadt die ersten beiden Quartierskonzepte in Flingern-Nord und Bilk erstellen.