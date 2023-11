Gegen das „dröhnende Schweigen“ Kulturfördervereine positionieren sich deutlich gegen Antisemitismus

Mit einem sichtbaren Zeichen haben die Freundes- und Förderkreise der Düsseldorfer Kulturinstitute den Terrorangriff der Hamas und den steigenden Antisemitismus auf Deutschlands Straßen scharf verurteilt. Unter der Überschrift „Nie wieder ist jetzt“ veröffentlichte die Interessensgemeinschaft der Düsseldorfer Kulturfreunde eine gemeinsame Erklärung in der Samstagsausgabe der Rheinischen Post, die von 14 Fördervereinen der lokalen Kulturszene unterzeichnet war. Darin stellen sich die Initiatoren klar gegen jede Form antisemitischer Hetze bei Demonstrationen und im Internet und solidarisierten sich deutlich mit den Opfern des Terrorangriffs vom 7. Oktober in Israel. Dieser habe auch „Leid, Tod und Zerstörung über die Menschen in Gaza gebracht“, heißt es weiter. „Unsere Gedanken sind auch bei ihnen. Sie sind auch Opfer der Hamas.“