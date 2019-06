In Düsseldorfer Parks : Gefahr durch Eichenprozessionsspinner nimmt zu

Düsseldorf Die Härchen des Eichenprozessionsspinners sind gefürchtet, weil sie Haut und Atemwege reizen. Im Düsseldorfer Stadtgebiet treten die Raupen an verschiedenen Stellen auf.

Von Christoph Schroeter

„Derzeit beginnen die ersten Populationen damit, die Brennhaare auszubilden“, sagt ein Sprecher der Stadt. Die Folge: In Parks sieht man Schilder in den Bäumen, die davor warnen, Raupen oder Nester zu berühren.

Am Schlossgymnasium in Benrath waren gleich so viele Bäume befallen, dass der halbe Schulhof für mehrere Tage gesperrt werden musste. Mittlerweile gibt es zumindest dort Entwarnung: „Am Schlossgymnasium war bereits ein Experte vor Ort und hat alle befallenen Bäume von den Tieren befreit“, sagt der Sprecher.

Bislang könne man auch noch nicht von einem erhöhten Vorkommen sprechen. Die Eichenprozessionsspinner würden in vergleichbarer Art und Weise wie im Vorjahr auftreten. „Höhere Anzahlen sind bisher nicht zu verzeichnen.“

Ein Raupe des Eichenprozessionsspinners. Foto: Patrick Pleul/ZB/dpa/Patrick Pleul

Mitarbeiter des Gartenamtes kontrollieren aktuell besonders in Bereichen, in denen sich viele Menschen aufhalten, ob die Raupen dort auftreten. Wer die Tiere in der Stadt sieht, sollte dies dem Gartenamt melden (Tel.: 89 - 94800).

Die Nester der Raupen finden sich fast ausnahmslos an Eichen. Oft werden sie mit den harmlosen Gespinstmotten verwechselt. Diese fallen besonders an verschiedenen Bäumen und Sträuchern an Straßenrändern auf, da sie die Gehölze wie in Zuckerwatte eingesponnen aussehen lassen.

Das Gesundheitsamt weist darauf hin, den Kontakt mit den Haaren der Raupe unbedingt zu vermeiden. Dazu kann es nicht nur bei Berührung der Raupen oder ihrer Nester kommen, die Haare können auch durch den Wind in das Umfeld von befallenen Bäumen geweht werden.

Als Reaktion des Körpers kommt es bis zu acht Stunden nach Kontakt zu einer Entzündung der Haut. Bei Augenkontakt entwickelt sich eine Bindehautentzündung. Die Symptome halten gewöhnlich zwei Tage an, können aber auch über Wochen bestehen.

Ist es dennoch zu einem Kontakt gekommen, gibt das Gesundheitsamt folgende Tipps:

nicht kratzen, dadurch dringen die Haare tiefer in die Haut ein

Kleider sofort wechseln

gründlich duschen und den Kopf waschen

bei Augenkontakt, sofort den Augenarzt aufsuchen

bei Atemnot: sofort einen Arzt aufsuchen

Kommt es nur zu geringfügig ausgeprägten Hautsymptomen, sind laut Gesundheitsamt meist keine Gegenmaßnahmen erforderlich. Es bestehe dann die Möglichkeit, eingedrungene Raupenhaare mithilfe der Klebeseite von Pflasterstreifen zu entfernen. Die Hautirritationen würden sich auch unbehandelt zurückbilden.