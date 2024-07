Besondere Pfarrerin in Düsseldorf Gefängnisseelsorgerin geht nach fast 13 Jahren in den Ruhestand

Das Herz der Pfarrerin hat schon im Theologiestudium in Bonn für die Gefängnisseelsorge geschlagen. Wie ein roter Faden zieht sich das Thema durch ihr Leben. Am 2. November 2011 hatte Brigitte Keuer dann den ersten Arbeitstag in Düsseldorf. Dort war sie Seelsorgerin für die Inhaftierten, die Angehörigen der Häftlinge und für die Mitarbeitenden. Sicherheitsschleusen und das Auf- und Zuschließen von Türen gehörten für Brigitte Keuer jeden Tag dazu.