Suizid in der JVA Düsseldorf Gefangener nimmt sich in seiner Zelle das Leben

Vergangenen Freitag hat sich ein Insasse der Justizvollzugsanstalt Düsseldorf das Leben genommen. Das teilte die JVA am Montag mit. Der 29-jährige Gefangene sei am Morgen leblos in seinem Einzelhaftraum gefunden worden. Er befand sich nach Angaben der JVA erst seit dem 12. Oktober in Auslieferungshaft, es bestand der Verdacht des Diebstahls.Trotz Reanimation habe der Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen können. Die Kriminalpolizei hat, wie in solchen Fällen üblich, ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.