Prozess vor Amtsgericht Düsseldorf : Gefängnis-Arzt soll Land um Mieten betrogen haben

Düsseldorf Der ehemalige Anstaltsarzt lebte jahrelang in einer Dienstwohnung des Justizvollzugsamts, ohne dafür Miete zu zahlen. Den Behördenfehler soll er ausgenutzt haben.

Wohnungsnot war für einen inzwischen pensionierten Mediziner offenbar jahrelang ein Fremdwort. 72 Monate konnte er mietfrei leben und dadurch fast 60.000 Euro einsparen, denn als ehemaligem Gefängnis-Arzt soll es dem 68-Jährigen ab Ende 2012 gelungen sein, einen Behördenfehler auszunutzen und seine spezielle Meldepflicht bis Ende 2018 einfach zu ignorieren. So steht es nun in einer Betrugsanklage gegen den Mediziner, über die das Amtsgericht Düsseldorf am morgigen Dienstag verhandeln will.

Demnach habe sich der Arzt über Jahre hinweg gewerbsmäßig an Landeseigentum bereichert. Ab Ende 1993 war der Angeklagte laut Ermittlungen als Anstaltsarzt in einer landeseigenen Justizvollzugsanstalt beschäftigt. Zwei Jahre danach konnte er damals eine geräumige Dienstwohnung des Justizvollzugsamts beziehen, die er dann bis zu seiner Pensionierung Ende 2018 nutzte. Die Miete von zuletzt rund 800 Euro wurde ihm dabei stets direkt vom Gehalt abgezogen. Aber nur bis zum November 2012. Damals nämlich habe er, so die Anklage weiter, einen sogenannten Sabbat-Monat eingelegt, sich also für vier Wochen beurlauben lassen. Da er in diesem Monat auch kein Gehalt erhielt, konnte die Miete also nicht davon abgezogen werden.