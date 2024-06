Mobilfunkshops in Düsseldorf Gefälschte Unterschriften und Fake-Mails – die Mobilfunk-Maschen

Die Kunden gingen – so wie die 72-jährige Düsseldorferin – mit einem bestimmten Anliegen in den Laden und kämen mit ganz anderen Produkten wieder heraus. „Viele wissen gar nicht, was sie da gekauft haben“, sagt Beraterin Hanna Bouazo. Das könne am Provisionsdruck der Vertreiber liegen, vermutet Dreyer. Allzu oft werde aber mit unlauteren Mitteln gearbeitet, die auch strafrechtlich relevant sind, zum Beispiel mit Urkundenfälschung. „Meine Mutter würde ich nicht in einen Mobilfunkshop schicken“, sagt Dreyer.