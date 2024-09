Zeichen gegen den Antisemitismus Düsseldorf gedenkt der Opfer des Terrors vom 7. Oktober

Am 7. Oktober wird die Landeshauptstadt die israelische Flagge mit Trauerflor vor dem Rathaus hissen. Oberbürgermeister Stephan Keller, der auch die Schirmherrschaft über die Gedenkveranstaltung übernommen hat: „Wir stehen fest an der Seite der israelischen Bevölkerung und gedenken der Opfer des Terrors.“ Es sei jedoch ebenso wichtig, den in Europa und Deutschland immer stärker werdenden Antisemitismus zu diskutieren, ihn immer wieder zu verurteilen und Wege zu finden, ihn nachhaltig zu bekämpfen. „Dass jüdische Menschen in unserer Stadt in Angst vor Attacken und Anfeindungen leben müssen, ist für mich unerträglich“, so Keller.