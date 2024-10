Demo in Düsseldorf erinnert an Opfer des 7. Oktober „Antisemitismus hierzulande hat neue Dimension erreicht“

Knapp ein Jahr nach dem Terror-Angriff der Hamas auf Israel ist in Düsseldorf am Sonntag bei einem großen Gedenkmarsch an die Opfer erinnert worden. Rund 1200 Menschen wurden damals getötet und mehr als 200 als Geiseln in den Gaza-Streifen verschleppt, noch immer sind dort mehr als 100 Menschen in Gefangenschaft.