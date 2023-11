Kranzniederlegung Gedenken an Reichspogromnacht in Düsseldorf

Am 9. November 1938 und den Folgetagen zerstörten Schlägertrupps im NS-Staat Synagogen und jüdische Geschäfte. 85 Jahre später wird dem gedacht - auch in Düsseldorf. Auf Einladung der Jüdischen Gemeinde fand am Donnerstagmorgen am ehemaligen Standort der Synagoge in der Kasernenstraße ein Gedenken statt.