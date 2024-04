Debatte um Schutzpolizei-Chef in Düsseldorf Diskussion um Franz Jürgens wird Thema beim Gedenken an das Kriegsende

Düsseldorf · Am 16. April wird es in Düsseldorf ein Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkrieges geben. Ein Kranz soll am Mahnmal an der Anton-Betz-Straße niederglegt werden.

11.04.2024 , 18:01 Uhr

Franz Jürgens war Unterstützer der Widerstandsgruppe „Aktion Rheinland“. Wegen seiner Rolle während des NS-Regimes ist er aber auch umstritten. Foto: Stadtarchiv

Das Ende des Zweiten Weltkriegs und die Befreiung Düsseldorfs jähren sich am Dienstag, 16. April, zum 79. Mal. Am Mahnmal an der Anton-Betz-Straße wird es ein Gedenken geben. Die diesjährige Veranstaltung soll allerdings „inhaltlich neu bewertet werden“, wie es in einer Mitteilung der Stadt heißt. Hintergrund ist die geschichtspolitische Debatte um den damaligen Schutzpolizei-Chef Franz Jürgens. Auf Nachfrage erklärt ein Sprecher der Stadt, Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) werde in seiner Ansprache auf die aktuelle Diskussion eingehen. Neueste Erkenntnisse bedingen einen kritischen Umgang mit Jürgens. Dieser war ein Unterstützer der Widerstandsgruppe „Aktion Rheinland“, die eine kampflose Übergabe Düsseldorfs an die Amerikaner verhandeln wollte. Die Gruppe wurde verraten, Jürgens und vier Mitglieder wurden hingerichtet. Doch zuvor hatte Jürgens die Schutzpolizei in Darmstadt geleitet – und den Transport von Juden in Vernichtungslager mit verantwortet. Wie jetzt mit Franz Jürgens umgegangen wird Umbenennung historischer Plätze und Straßen Wie jetzt mit Franz Jürgens umgegangen wird Schon ab morgen soll deshalb der Gedenkstein an der Anton-Betz-Straße umgestaltet werden, der Name Jürgens wird mit Plexiglas überblendet. Am Standort des Mahnmals waren die Beteiligten der „Aktion Rheinland“ hingerichtet worden. Stephan Keller und die stellvertretende Polizeipräsidentin Silke Wehmhörner werden am 16. April um 16.30 Uhr Kränze niederlegen.

