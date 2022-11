Vor 84 Jahren : Düsseldorf gedenkt der Opfer der Reichspogromnacht

Am Mittwoch legte Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller (Mitte) mit Vertretern aus Politik, Kirchen, Verbänden und Gewerkschaften Kränze am ehemaligen Standort der Düsseldorfer Synagoge nieder. Foto: Stadt Düsseldorf

Düsseldorf Vor 84 Jahren verwüsteten Nationalsozialisten und ihre Anhänger jüdische Geschäfte und Wohnungen und verletzten und töteten Menschen. Daran wurde unter anderem im Düsseldorfer Rathaus erinnert.

(kess) Mehr als 450 Überfälle auf jüdische Wohnungen und Geschäftsräume, mindestens 70 teils schwer verletzte Düsseldorferinnen und Düsseldorfer und 13 Tote: Den Ereignissen der Reichspogromnacht ist am Mittwoch gedacht worden. Bei der zentralen Gedenkveranstaltung im Plenarsaal des Rathauses sprachen Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU), der Vorstandsvorsitzende der Jüdischen Gemeinde, Oded Horowitz, und Nathanael Liminski (CDU), NRW-Minister für Europaangelegenheiten, Internationales und Medien. Dazu stimmte der Kantor der Gemeinde, Aaron Malinsky, das Trauergebet „El male rachamim“ an.

Das Gedenken an die Ereignisse des Novemberpogroms, als in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 im gesamten deutschen Reich Nationalsozialisten und ihre Anhänger jüdische Geschäfte, Synagogen und Wohnungen verwüsteten und gewaltsam gegen die jüdische Bevölkerung vorgingen, sei „elementarer Bestandteil unserer Erinnerungskultur“, sagte Keller, der zugleich die Bedeutung des Gedenkens für die heutige Gesellschaft hervorhob: „Es liegt in unser aller Verantwortung, Antisemitismus, Hass und Ausgrenzung die Stirn zu bieten und entschieden für unsere Mitmenschen einzutreten.“