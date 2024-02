Kampagne für bedrohte Tierarten Das Zootier des Jahres lebt auch im Aquazoo

Das nahm die Zoologische Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz (ZGAP) nun zum Anlass, gemeinsam mit weiteren Organisationen den Gecko zum „Zootier des Jahres 2024“ zu erklären. Seit 2016 wird jedes Jahr eine andere gefährdete Tierart von der Artenschutzkampagne damit stärker ins Rampenlicht geholt, deren Bedrohung bisher nicht oder kaum im Fokus der Öffentlichkeit steht. Dadurch konnten in der Vergangenheit beispielsweise wichtige Projekte für den Erhalt von Rotohraras in Bolivien, Scharnierschildkröten in Kambodscha oder Java-Pustelschweine in Indonesien realisiert werden.