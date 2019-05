Düsseldorf-Datum : Maler Reetz wird geboren

Willy Reetz malte den Martinsumzug in der Altstadt. Foto: Thomas Bernhardt

(tber) Am 27. Mai 1892 wird der Maler Willy Reetz in Düsseldorf geboren. Erste künstlerische Schritte unternimmt Reetz bei einem Kirchenmaler. Auf seinem weiteren Weg lernt er an der Kunstgewerbeschule, die damals einen sehr guten Ruf hat.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken