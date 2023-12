Besonderer Trend Deutlicher Geburtenrückgang in Düsseldorf

DÜSSELDORF (semi) Zum Jahresende zeichnet sich in Düsseldorf ein Rückgang bei den Geburten ab. Nach Angaben eines Stadtsprechers am 18. Dezember kamen bis zum 14. Dezember 8177 Babys zur Welt. Die Jungen liegen dabei leicht vor den Mädchen: So wurden 4219 Geburten von Jungen und 3959 von Mädchen beurkundet. Zum Vergleich: Im Vorjahreszeitraum waren es noch 4541 Jungen und 4266 Mädchen gewesen.