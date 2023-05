Serie Forschung in Düsseldorf Geblufft wird in der Geschäftswelt immer

Für manche Menschen sind Lügen bloß „alternative Fakten“. Gerade in Geschäftsverhandlungen ist es offenbar an der Tagesordnung, dass getrickst und gelogen wird. Ein bisschen bluffen gilt offenbar als harmlos – unter dem Motto: machen doch alle. Doch wo verlaufen die Grenzen zwischen Bluff und Lüge? „Die Forschung zu Täuschungen und mangelnder Ethik zwischen Verhandlungspartnern steckt noch in den Anfängen“, sagt Lutz Kaufmann, Professor an der WHU – Otto Beisheim School of Management in Düsseldorf. Seine Studien-Ergebnisse sorgen in der Geschäftswelt gerade für Aufsehen.