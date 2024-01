Umzug in Düsseldorf Gea zieht vom Flughafen nach Derendorf

Mit dem Slogan „Maximale Freiheit“ wirbt das neue Quartier „maxfrei“ in Derendorf. Die citynahe Lage und neue moderne Büroflächen bewegen jetzt ein prominentes Unternehmen zum Umzug dorthin: Der börsennotierte und international tätige Technologiekonzern Gea Group AG wird seine Unternehmenszentrale mit derzeit rund 450 Mitarbeitenden von der Airport City nach Derendorf an die Ulmenstraße verlegen. Das eigene Bürogebäude soll vollständig belegt werden. Bei der Immobilie handelt es sich um ein fünfgeschossiges Objekt an der Ulmenstraße 99.