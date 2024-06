GE Healthcare in Düsseldorf US-Medizintechnikhersteller zieht von Solingen in die Airport City

Der amerikanische Medizintechnikhersteller GE Healthcare hat seinen neuen Standort in Düsseldorf eröffnet, damit ist die Landeshauptstadt um ein namhaftes internationales Unternehmen reicher. Zur Eröffnung des neuen Büros an der Peter-Müller-Straße in der Airport City kamen auch der Düsseldorfer Oberbürgermeister Stephan Keller und der Landtagsabgeordnete Olaf Lehne (beide CDU). „Die sehr gute Kliniklandschaft ist eine gute Basis für Sie, um hier erfolgreich zu sein“, sagte Keller. Jan Scholzen, der bei GE Healthcare für das Ultraschall-Geschäft in Deutschland verantwortlich ist, sagte: „Für uns ist das ein neuer Anfang in Nordrhein-Westfalen.“