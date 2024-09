Vorwurf des Totschlags Anklage gegen 52-Jährigen nach tödlichen Schüssen auf Düsseldorfer Gastwirt erhoben

Fünf Monate nach den tödlichen Schüssen auf einen Gastwirt in Düsseldorf hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den mutmaßlichen Schützen erhoben. Angeklagt ist ein 52-Jähriger, der damals noch am Tatort festgenommen worden war und seither in Untersuchungshaft sitzt. Dem Mann werden Totschlag und ein Verstoß gegen das Waffengesetz vorgeworfen, sagte eine Sprecherin des Düsseldorfer Landgerichts. Wann der Prozess beginnt, stehe noch nicht fest.