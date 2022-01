Wirtschaft in Düsseldorf : Gastronomin befürchtet weitere Verschärfung der Personalnot

Wirtschaft in Düsseldorf

Gastronomin Kerstin Rapp-Schwan vor ihrem Restaurant am Burgplatz Foto: Uwe-Jens Ruhnau

Düsseldorf In der Pandemie haben viele Arbeitskräfte der Branche den Rücken gekehrt, und aktuell werden die Personalsorgen eher schlimmer als besser. Die 2G-plus-Regelung macht vielen Restaurants ebenfalls zu schaffen.

Die Düsseldorfer Gastronomin Kerstin Rapp-Schwan befürchtet, dass angesichts der zunehmend schwierigen Situation vieler Restaurants noch mehr Mitarbeiter ihrer Branche den Rücken kehren könnten. „Ich habe ganz große Sorge, wenn das jetzt nicht schnell vorbeigeht, dass wir auch die letzten Mitarbeiter verlieren“, sagte sie beim Jahresempfang der Industrie- und Handelskammer Düsseldorf . Sie war im November in deren Vollversammlung gewählt worden.

Auch insgesamt betrachtet die Gastronomin, die in der Pandemie einer der Sprecherinnen ihrer Branche war, die aktuelle Lage als hochproblematisch. Die Situation mit den stetig wechselnden Bedingungen zehre an den Kräften, gab Rapp-Schwan zu: „Man wird langsam ein bisschen müde und ein bisschen mürbe.“ Sie beklagte, die Einführung der 2G-plus-Regelung in der Gastronomie wirke, als ob die Gastronomie mit dafür sorgen solle, dass die Booster-Kampagne Beschleunigung erfährt. Gleichzeitig erwecke aber etwa Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) den Eindruck, dass die Gastronomie einen möglichen Problembereich darstelle: „Und dadurch gibt es auch Orientierungslosigkeit unter den Gästen.“ Aus ihrer Sicht bewirkt die strengere Zugangsregelung annähernd den Effekt eines Lockdowns.