Sommer-Wochenende im April So bereiten sich Düsseldorfer Gastronomen, Metzger und Eisdielen vor

Schon am Freitag soll es mit bis zu 17 Grad losgehen, aber der Höhepunkt ist nach den bisherigen Wettermodellen wohl am Samstag erreicht: Bis zu 25 Grad Celsius und viel Sonnenschein sind für das kommende Wochenende vorhergesagt. Hobby-Meteorologe Jens Strucks erklärt: „Das wird recht freundlich, eigentlich frühsommerlich. Auch am Sonntag bleibt das Wetter wohl gut und immer noch mit bis zu 20 Grad Celsius recht warm.“ Gegen Nachmittag könnte es zu Wolkenbildung kommen, Regen sei aber nur Freitag oder Sonntag zu erwarten, der Samstag soll trocken bleiben.