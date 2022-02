„Extrem anstrengend“ : Düsseldorfer Gastronomen beklagen Aufwand bei 2G-plus-Kontrollen

Gut drauf in der Kostbar: Ludger Tiggelbeck (l.) zeigt seinen Negativ-Test. Er und seine Tochter Amina sowie deren Ehemann Ioannis Tsougaris freuen sich, dass es wieder los geht. Foto: Brigitte Pavetic

Düsseldorf Bei den Gästen in der Gastronomie in Düsseldorf trifft die 2G-plus-Regelung auf viel Verständnis. Die Wirte stellen dabei auch fest, dass die meisten Besucher inzwischen geboostert sind.

Seit dem 13. Januar gilt in der Gastronomie die 2G-plus-Regelung – inklusive Ausnahmen für Geboosterte allgemein sowie für Geimpfte und Genesene zwischen dem 15. und 90. Tag nach der Zweitimpfung oder Erkrankung. Für die ohnehin gebeutelte Branche bedeutet das noch mehr Herausforderungen. Dennoch sagt einer der bekanntesten Restaurantbetreiber in Düsseldorf, Giuseppe Saitta: „Wir kommen super klar, das Problem sind nur die Kontrollen, die sind sehr aufwendig. Am Wochenende müssen wir extra einen Mitarbeiter abstellen, der nichts anderes macht, als die Gäste zu kontrollieren.“