Gastronomie in Düsseldorf : Wanzenplage am Burgplatz

Kerstin Rapp-Schwan (r., Schwan) und Angelina Guntermann (Goldener Ring) mussten wegen der Wanzenplage ihre Terrassen schließen. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Am Burgplatz in der Düsseldorfer Altstadt kriechen derzeit Wanzen in Massen über Tische und Stühle. Die Terrassen von Schwan und Goldener Ring sind nicht mehr nutzbar. Warum bei den Gastronominnen der Ärger über die Stadt groß ist.