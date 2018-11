Teststrecke im Stadtwerkepark : Düsseldorfer dürfen bei Gaslaternen mitreden

(V.r.) Stadtwerkevorstand Udo Brockmeier, Dezernentin Cornelia Zuschke, Stadtwerkevorstand Manfred Abrahams und Stadtwerkemitarbeiter Heinz-Dieter Vöge im historischen Kostüm des Gaslaternen-Anzünders. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Seit vielen Jahren wird in Düsseldorf über den Erhalt der Gaslaternen gestritten. Nun geht die Stadtverwaltung auf die Gaslicht-Befürworter zu – und sucht nach Kompromissen. Im Stadtwerkepark gibt es jetzt eine Gaslicht-Teststrecke, die nach Einbruch der Dunkelheit besucht werden kann.

Plötzlich bahnt sich eine friedliche Zusammenarbeit an. Verkehrsdezernentin Cornelia Zuschke kündigte am Montag an, dass die Gaslicht-Freunde ab dem Frühjahr in den Arbeitsgruppen beteiligt werden, die über das Zukunftskonzept für die Gasbeleuchtung beraten. Die Hälfte der Sitze soll auf die Bürger entfallen, die sich für die historische Straßenbeleuchtung einsetzen. Die restlichen Mitglieder kommen von der Stadtverwaltung und den Düsseldorfer Stadtwerken.

Zuschke zufolge soll auf diese Weise das Fachwissen der Bürger einfließen, die sich in die komplizierten Fragen zu Technik und Recht eingearbeitet haben und sich schon lange mit dem Thema beschäftigen. Im kommenden Jahr soll im Detail entschieden werden, wie viele der heute rund 14.000 Laternen langfristig erhalten bleiben und wo die sogenannten Schutzzonen entstehen. Die Dezernentin betonte bei ihrer Ansprache in der Stadtwerke-Zentrale aber auch die „verbindende Ebene“, die man schaffen wolle.

Info Der Gaslicht-Parcours ist kostenlos zugänglich Wann und wo Die Teststrecke zur Straßenbeleuchtung befindet sich im Stadtwerke-Park an der Kettwiger Straße. Die Laternen leuchten täglich nach Einbruch der Dämmerung. Der Park ist kostenlos zugänglich, die Bahnstation „Stadtwerke/Düsselstrand“ (706) befindet sich vor dem Eingang. Infotafeln Neben den Leuchten informieren Tafeln über Technik und Design.

Der Stadtrat hatte im Dezember vor drei Jahren versucht, das Streitthema durch einen Kompromiss zu befrieden. Mindestens 4000 Laternen sollen demnach erhalten bleiben, um die historische Bedeutung des Gaslichts zu würdigen. Der Rest wird nach und nach durch strombetriebene Lampen ersetzt, vor allem, da diese energiesparender sind. Der Protest aus der Bürgerschaft aber blieb. Die Bürger fühlten sich bei der Entscheidung, wo genau im Stadtgebiet das Gaslicht entfernt werden soll, von den Behörden übergangen.

Zu dem Versuch, einen Kompromiss zu finden, zählte auch die Veranstaltung am Montagabend. Rund 150 Gäste waren in die Turbinenhalle der Stadtwerke geladen, darunter Vertreter vieler Gaslichtinitiativen. Das Unternehmen, das die Straßenbeleuchtung betreibt, feierte die Eröffnung des „Lichterwegs“. Im benachbarten Stadtwerkepark an der Kettwiger Straße können Bürger ab jetzt verschiedene Lampentypen mit Gas und Strom begutachten und sich über die Unterschiede informieren. Stadtwerke-Vorstand Udo Brockmeier betonte in seiner Ansprache, dass die Gründung des Energieversorgers im Jahr 1866 untrennbar mit dem Gaslicht zusammenhing.

