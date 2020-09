Düsseldorf will 10.000 historische Straßenleuchten erhalten : Gaslaternen stehen jetzt unter Denkmalschutz

Düsseldorf Die Stadt hat die Eintragung der Leuchten in die Denkmalliste angeordnet. Rund 10.000 der rund 14.000 Gaslaternen sollen erhalten bleiben. Der Rat hatte im Mai beschlossen, dass die Stadt bis zum Jahr 2035 die Summe von 156,5 Millionen Euro in die Straßenbeleuchtungsinfrastruktur investieren soll.

Zur Umsetzung des Ratsbeschlusses zum Erhalt von rund 10.000 Gaslaternen in der Stadt von Mai dieses Jahres hat die Verwaltung nun Fakten folgen lassen. Per Amtsblatt hat die Stadt in ihrer Funktion als Untere Denkmalbehörde die Eintragung der Düsseldorfer Gasbeleuchtung in die Denkmalliste angeordnet. Dieser Eintrag erfolge in Abstimmung mit dem Amt für Denkmalpflege im Rheinland des Landschaftsverbandes Rheinland.