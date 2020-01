Düsseldorf : Gaslaternen stehen jetzt unter Denkmalschutz

Düsseldorf Das hat Jonges-Baas Wolfgang Rolshoven eigenen Angaben zufolge von der Unteren Denkmalbehörde erfahren. Ende März soll über die Zukunft der Beleuchtung entschieden werden.

Während sich bei diesem Thema eine Einigung abzeichnet, sind andere Fragen der Stadtplanung, insbesondere die Zukunft der Oper sowie des Fotozentrums, das gegebenenfalls nach Düsseldorf kommen soll, noch offen. Auch hier wollen die Jonges ihre Meinung kundtun. So wolle man im Fall der Oper das Gutachten zur Zukunft der Institution abwarten, präferiere aber den aktuellen Standort. „Der Wehrhahn entspricht nicht unseren Vorstellungen“, sagt Rolshoven. Bei den Planungen für das Fotoinstitut bevorzuge man dagegen den Bau in Nähe der Kunstakademie, um einen Austausch zwischen beiden Institutionen zu ermöglichen, und nicht die Pläne für einen Bau am Hofgarten. Auch wenn bislang noch nicht klar ist, ob das Fotoinstitut überhaupt nach Düsseldorf kommt. „Es wäre sehr schade, wenn nicht“, so Rolshoven.