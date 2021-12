Solidaritätsaktion für Lützerath in Düsseldorf : Aktivisten blockieren die Schadowstraße mit Päckchen – ein bisschen

Die Päckchen wurden auf der Schadowstraße aufgetürmt Foto: Nicole Lange

Düsseldorf Ein Künstler-Kollektiv hat am Freitag im weihnachtlichen Einkaufstrubel in Düsseldorf eine Mauer aus Geschenkpäckchen errichtet. Später wurden diese an die Passanten verschenkt – sie enthielten einen Zettel.

Mit einer Aktion im rappelvollen Düsseldorfer Stadtzentrum hat das Kollektiv „Die Manege“ am Freitag um Solidarität und Aufmerksamkeit für das von Räumung und Abriss bedrohte Dorf Lützerath in Garzweiler geworben, das dem Braunkohleabbau weichen soll. Die Beteiligten warfen sich Geschenkpäckchen zu und türmten sie zu einer Art Mauer auf der Schadowstraße auf der Höhe von Peek & Cloppenburg auf.

„Es ist eine Kunstperformance, aber auch so etwas wie eine politische Aktion“, sagte Lena Hugger, die zusammen mit Hagen Keller das Kernteam des Kollektivs bildet. Passanten mussten die Päckchen-Mauer rechts oder links umlaufen, einige zeigten sich verärgert über das ungewöhnliche Hindernis im Einkaufstrubel kurz vor Weihnachten. Andere gaben sich neugierig auf den Inhalt der Geschenkpakete.